Amplegest fait le dos rond

(AOF) - La réaction des marchés financiers est étrange, observe Amplegest. Pendant des semaines, tant que l'épidémie restait confinée en Chine, ils se sont montrés complaisants et des plus hauts historiques ont même été atteints aux Etats-Unis. Depuis que le virus a passé les frontières chinoises et surtout depuis que l'Europe est atteinte dans son cœur, le changement d'humeur est brutal, provoquant de fortes baisses de tous les marchés actions, rappelle le gérant.

Amplegest a procédé à des allègements, notamment dans ses fonds flexibles et ne souhaite pas réinvestir pour l'instant. Mais le gérant ne veut pas céder à la panique, considérant que le rebond sera sans doute aussi fort que la baisse quand les bonnes nouvelles arriveront sur le front du virus.

L'expérience montre qu'il est difficile d'acheter au bon moment lorsqu'on a vendu pour se protéger. Amplegest conserve donc ses investissements sur des actifs de qualité et, pour le reste, il fait le dos rond en attendant que la tempête passe.