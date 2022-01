Amplegest attend un discours de clarté de la Fed

(AOF) - La Fed est aujourd'hui à la croisée des chemins. Impossible pour elle de revenir en arrière après les annonces récentes et après les derniers chiffres d'inflation, estime Emmanuel Auboyneau, gérant Associé d'Amplegest. Le processus de resserrement de la politique monétaire est en cours et selon lui, la Fed se déconsidèrerait si elle tenait un discours trop ambigu. Le gérant attend donc un discours de clarté et de transparence qui donnerait au marché de la visibilité et qui éviterait les mauvaises surprises. Amplegest attend toujours une première hausse des taux en mars.