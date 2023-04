Amplegest arrivée d'un directeur investisseurs institutionnel

(AOF) - Amplegest poursuit le développement de son activité Asset Management en renforçant sa présence auprès de la clientèle institutionnelle française avec l’arrivée de Pierre-Antoine Door, en qualité de directeur investisseurs institutionnels, sous la responsabilité de Jean-François Castellani, Associé, directeur du Développement AM.

Pierre-Antoine Door a débuté sa carrière en 2000, chez CDC IXIS AM et a mené jusqu'en 2008 des missions de conseils et de gestion de projets auprès d'investisseurs institutionnels. A partir de 2008, il assure le développement de la clientèle institutionnelle pour des " boutiques " telles que Tocqueville Finance, Métropole Gestion et Amiral Gestion.

Après une brève expérience dans le conseil financier chez Cedrus & Partners en 2021, il intègre Amplegest.