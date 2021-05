Amplegest adopte un biais un peu plus prudent à court terme sur les actions

(AOF) - L'Europe a encore du retard par rapport aux Etats-Unis et à la Chine en raison d'une campagne de vaccination plus lente, observe Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Mais la direction est la même, souligne-t-il. La croissance est d'ailleurs déjà assez résiliente en dépit des reconfinements du premier trimestre (par exemple la croissance en France qui s'affiche à 0,4% au premier trimestre contre 0 attendu). L'épargne abondante des ménages et des entreprises laisse augurer une reprise vigoureuse au second semestre.

Les marchés financiers sont aujourd'hui à un niveau où beaucoup de bonnes nouvelles sont désormais intégrées et où les mauvaises surprises sont sanctionnées, estime le gérant.

Selon lui, on le voit bien dans la séquence de publication des résultats trimestriels des sociétés. Le plus souvent les bénéfices sont au-dessus des estimations (voire largement supérieurs par exemple pour les grandes technologiques américaines), mais cela n'entraîne pas toujours une réaction identique du cours de bourse, les investisseurs estimant les valorisations déjà hautes.

Cela se traduit par un marché plus hésitant qui pourrait souffler à court terme. Tout repli significatif sur les entreprises de qualité sera en revanche une occasion d'achats selon Amplegest.

La société de gestion adopte un biais un peu plus prudent à court terme tout en restant consciente qu'à ce jour le marché actions est celui qui offre clairement les perspectives de rémunération les plus intéressantes.