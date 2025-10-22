Amphenol progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions d'Amphenol APH.N augmentent jusqu'à 8% pour atteindre un record de 134,32 $ dans les premiers échanges

** Le titre était en hausse de 1,74 % à 126,59 $

** Le fabricant d'équipements électroniques prévoit un chiffre d'affaires de 6,0 à 6,1 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 5,70 milliards de dollars - LSEG

** Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 53% en glissement annuel pour atteindre 62,0 milliards de dollars, contre des estimations de 55,12 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** APH annonce un bénéfice par action ajusté de 0,93 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation de 0,79 $

** La note moyenne de 20 analystes est "buy", leur prix cible médian est de $130 - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, APH est en hausse de 82,3% cette année