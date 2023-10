Amoeba : résultats positifs pour ses produits de biocontrôle contre le mildiou

(AOF) - Amoeba annonce la publication d’un troisième article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle dans le numéro spécial « Biological Control of Plant Diseases II » de Plants, journal du groupe MDPI. La société spécialiste du traitement du risque microbiologique précise que cet article présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, l’efficacité des produits de biocontrôle d’Amoéba à base du lysat de l’amibe non pathogène Willaertia magna C2c Maky sur le mildiou et les oïdiums de la tomate.

" Ce troisième article scientifique dans le domaine de la protection des plantes, traitant de l'efficacité de notre solution de biocontrôle contre le mildiou et les oïdiums de la tomate, s'inscrit dans un effort continu pour accroître les connaissances scientifiques sur l'amibe Willaertia magna C2c Maky ", déclare le Dr Sandrine Troussieux, directrice scientifique d'Amoéba. " Les données récoltées confirment le fort potentiel du lysat de cette amibe en tant qu'agent de protection des plantes. Nous poursuivons les opérations de R&D et les tests sur d'autres cultures dont les résultats feront également l'objet de nouvelles publications ".

