Amoéba: nouvelle organisation juridique

(CercleFinance.com) - Amoéba annonce une réorganisation juridique majeure, approuvée par son conseil d'administration, visant à renforcer le développement de ses activités commerciales dans le biocontrôle et la cosmétique, et à créer de la valeur pour ses actionnaires.



Dans cette réorganisation, la société mère opérationnelle cotée, basée à Chassieu, regroupera l'ensemble des activités de R&D et de production, animant ainsi la plateforme technologique d'Amoéba. Elle détiendra les brevets et assurera les activités de support.



Deux sociétés d'exploitation commerciales seront détenues par la société mère : l'une dédiée aux activités de biocontrôle et l'autre aux activités cosmétiques. Cette nouvelle organisation sera mise en place dans le courant du second semestre 2024.





Valeurs associées AMOEBA 0,42 EUR Euronext Paris -0,72%