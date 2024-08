Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amoéba: le lancement commercial aux USA est en préparation information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - La 'greentech' française Amoéba a annoncé jeudi qu'elle commençait à préparer le lancement commercial de ses produits de protection des plantes aux Etats-Unis en vue d'une homologation attendue courant 2025.



Cette annonce intervient alors que l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a confirmé la recevabilité et la complétude du dossier d'homologation de ses deux biofongicides de sa gamme 'Axpera', soumis en juillet 2024.



L'évaluation préalable de la demande d'autorisation fédérale de mise sur le marché (AMM) a commencé, souligne l'entreprise, ce qui signifie que la décision d'autorisation de commercialisation est désormais attendue dans un délai théorique de sept mois.



Par mesure de prudence, Amoéba dit anticiper les conclusions de l'EPA à la mi-2025, ce qui l'amène à collaborer d'ores et déjà avec le prestataire Dunham Trimmer en vue du lancement de son offre et de la sélection de ses futurs partenaires commerciaux.



Si les délais d'homologation sont respectés, l'autorisation de mise sur le marché permettrait d'enregistrer les premiers contrats de distribution fin 2025.



En Europe, la revue de l'EFSA est désormais bouclée et le rapport de conclusion de l'autorité européenne de sécurité des aliments devrait être publié au plus tard en décembre 2024, précise Amoéba.



Suite à ces annonces, l'action du spécialiste des solutions microbiologiques naturelles basées sur les amibes grimpait de plus de 7% jeudi à la Bourse de Paris. Ses gains depuis le 1er janvier atteignent près de 60%.





Valeurs associées AMOEBA 0,59 EUR Euronext Paris +6,67%