Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amoéba : émet la 10e tranche d'obligations convertibles Cercle Finance • 06/01/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Amoéba annonce l'émission de la 10ème tranche d'obligations convertibles en actions de son financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de 235 à 260 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. Cette émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice & Green S.A. en vue de la mise en place d'un financement obligataire avec programme d'intéressement par émission de 312 OCA d'une valeur nominale de 20 000 euros chacune, soit un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6,24 millions d'euros.

Valeurs associées AMOEBA Euronext Paris +1.83%