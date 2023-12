Amoeba : départ du PDG Fabrice Plasson

(AOF) - Amoeba annonce qu’une séparation des mandats de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général a été votée par le Conseil d’Administration du 14 décembre 2023, entraînant la cessation des mandats de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de Fabrice Plasson. Benoit Villers, Executive Board Member chez Nice & Green SA, a été nommé administrateur et Président du Conseil d’Administration, tandis que la fonction de Directeur général a été confiée à Jean-François Doucet précédemment Directeur Général Adjoint.

Cette biotech industrielle en pré-commercialisation est spécialisée dans le traitement du risque microbiologique. Elle annonce parallèlement le décalage des travaux de son usine Biocontrôle à Cavaillon, "dans l'attente de financements complémentaires".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.