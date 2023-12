Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amoéba: départ du DG, projet industriel décalé information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Amoéba recule de 3% lundi suite à l'annonce du départ de son directeur général et du décalage de la mise en oeuvre de son projet industriel.



La biotech, spécialisée dans le traitement du risque microbiologique, a annoncé vendredi avoir décidé de séparer les mandats de président du conseil d'administration et de directeur général, ce qui va entraîner la cessation des fonctions de Fabrice Plasson.



La fonction de directeur général a été confiée à Jean-François Doucet, précédemment directeur général adjoint, mais il est prévu que Fabrice Plasson poursuive son engagement dans la société qu'il a fondée il y a 13 ans.



Il sera notamment chargé d'accompagner le développement d'Amoéba en tant qu'administrateur fondateur et en s'impliquant dans la vision stratégique de l'entreprise au sein du conseil.



Ces décisions résultent, selon Amoéba, de l'évolution de son partenariat stratégique avec son actionnaire de référence, le suisse Nice & Green, qui détient à ce jour 29,4% du capital et qui s'est s'engage ainsi à poursuivre le financement des activités courantes d'Amoéba jusqu'à l'entrée de nouveaux investisseurs.



Dans l'attente de l'obtention de nouveaux financements, Amoéba dit avoir pris la décision de décaler le chantier de son projet industriel dit 'Usibiam' à Cavaillon, un report qui n'affecte en aucun cas la poursuite des démarches commerciales en cours.





