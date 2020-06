Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amnesty accuse le Maroc d'avoir espionné un journaliste avec un logiciel israélien Reuters • 22/06/2020 à 14:50









TEL AVIV, 22 juin (Reuters) - Un dispositif élaboré par la société israélienne NSO Group a été utilisé par les autorités marocaines pour espionner Omar Radi, un journaliste connu au Maroc pour son engagement en faveur des droits de l'homme, rapporte lundi Amnesty International https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/06/nso-spyware-used-against-moroccan-journalist. Selon Amnesty, le téléphone portable d'Omar Radi a subi de nombreuses attaques qui ont permis d'installer subrepticement Pegasus, un logiciel espion développé par NSO. "Ces attaques se sont produites alors que le journaliste faisait l'objet d'actes de harcèlement multiples de la part des autorités marocaines", dit l'ONG. "L'une d'entre elles notamment a eu lieu quelques jours seulement après que l'entreprise eut affirmé que ses produits ne seraient plus utilisés pour commettre des violations des droits humains - et elles se sont poursuivies au moins jusqu'au mois de janvier 2020." "Si l'entreprise n'empêche pas l'utilisation de sa technologie pour commettre des atteintes aux droits humains, il devrait lui être interdit de la vendre à des États qui s'en serviront probablement à cette fin", estime dans ce rapport Danna Ingleton, directrice adjointe d'Amnesty Tech. Les demandes de commentaires formulées auprès d'Omar Radi, du porte-parole du gouvernement marocain et du ministère des Droits de l'homme sont restées lettres mortes. Un porte-parole de NSO a de son côté assuré que l'entreprise allait se pencher sur les faits soulevés par Amnesty International et qu'une enquête serait conduite si nécessaire. (Tova Cohen, avec Ahmed El Jechtimi à Rabat; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.