Amiral Gestion renforce son positionnement sur le segment des petites capitalisations françaises

Agé de 38 ans, Sébastien Ribeiro détient un Master en Finance de Marchés de l'ESG Management School de Paris. En 2009, il a également été diplômé de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et a obtenu le Certified International Investment Analyst (CIIA).

(AOF) - Amiral Gestion a nommé Sébastien Ribeiro en tant que gérant spécialisé sur les petites capitalisations françaises. Basé à Paris, Sébastien Ribeiro rejoint ainsi l'équipe de Julien Lepage, Directeur des Investissements, aux côtés de Bastien Goumare et Paul Manigault, gérants spécialisés sur le segment des small cap françaises. Après une expérience de gestion de 6 ans à la Financière Arbevel, il a rejoint Keren Finance où il été à l'initiative de la création de Keren Essentiels, fonds de plus de 200 millions d'euros sous gestion dédié aux PME/ETI françaises, qu'il a géré de 2012 à 2018.

