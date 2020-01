Amiral Gestion renforce ses équipes de développement commercial auprès de la clientèle institutionnelle et grands comptes

Amiral Gestion, société de gestion indépendante avec 3,9 milliards d'euros d'encours sous gestion1, annonce aujourd'hui la nomination d'Ugo Emrinian au poste de Responsable Institutionnels et Grands comptes.

Basé à Paris, il travaillera en collaboration avec Benjamin Biard, Directeur du développement et Pierre-Antoine Door, Responsable Institutionnels et Grands comptes. Son recrutement s'inscrit directement dans la stratégie de développement d'Amiral Gestion. Il aura pour mission de poursuivre les développements déjà initiés ces dernières années auprès des clients institutionnels et grands comptes.

Riche de son expérience passée, il sera également chargé de superviser le développement commercial sur le marché italien ; un atout majeur pour Amiral Gestion dont la gamme Sextant est disponible à la commercialisation en Italie depuis 2019.

Benjamin Biard, Directeur du développement chez Amiral Gestion, déclare :

« Nous nous réjouissons de l'arrivée d'Ugo qui marque une étape importante dans notre stratégie de développement. Après les succès récents auprès de grands comptes et de clients institutionnels tels que le Fonds de Réserve pour les Retraites, ce recrutement illustre notre volonté de poursuivre nos efforts et notre structuration pour répondre aux exigences de cette typologie de clientèle et lui apporter la plus grande satisfaction. De plus, l'international est un axe de développement sur lequel nous avons beaucoup d'ambition. Son expérience sur le marché italien nous sera précieuse. »

Après une première expérience d'assistant trader chez Natixis, Ugo développe une expertise de plus de 10 ans dans le développement commercial des grands comptes et institutionnels en France et en Italie. Il rejoint en 2010 l'équipe commerciale institutionnelle de Swiss Life Asset Management avant d'intégrer Metropole Gestion en 2015 où il est nommé Directeur commercial adjoint en 2019.

Ugo, 32 ans, possède un Master en Finance de Marchés de l'INSEEC Business School de Paris.



1 A fin décembre 2019

A propos d'Amiral Gestion

Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés. Amiral Gestion s'appuie sur une philosophie de gestion active de conviction pour offrir les meilleures performances sur un horizon de placement long à une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour les 6 fonds Sextant ainsi que plusieurs fonds dédiés à la clientèle institutionnelle. La société de gestion compte 45 collaborateurs dans le monde. Son encours s'élève à près de 3,9 milliards d'euros à fin décembre 2019.

