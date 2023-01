Amiral Gestion lance Sextant Climate Transition Europe

(AOF) - Amiral Gestion annonce le lancement de Sextant Climate Transition Europe qui vise à favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes. En se concentrant sur les valeurs européennes de capitalisations boursières inférieures à 7 milliards d’euros, le gestionnaire d’actifs met à profit son expertise historique sur ce segment de marché et sa proximité avec les équipes dirigeantes pour financer et accompagner celles qui portent les enjeux climatiques les plus matériels.

L'objectif est de participer à la décarbonation de l'économie dans son ensemble en évitant de s‘enfermer sur des secteurs " verts " qui concentrent déjà des flux financiers importants. Pour ce faire, les équipes d'investissement identifient les entreprises de tous secteurs qui bénéficient de leviers importants pour réduire leurs émissions de CO2 ainsi que celles qui contribuent à la réduction des émissions associées à leur chaîne de valeur.