Amiral Gestion fait évoluer sa gouvernance

Le gestionnaire d'actifs demeure indépendant et reste détenu par l'ensemble de ses associés historiques et de ses salariés.

(AOF) - Fin 2020, la gouvernance d'Amiral Gestion a évolué, François Badelon a quitté la Présidence d'Amiral Gestion, et il conserve sa participation dans la société. Julien Lepage le remplace désormais au poste de Président. Julien reste Directeur des investissements et continue de se consacrer à la gestion des fonds. Nicolas Komilikis continue d'assurer la Direction Générale de la société avec l'ensemble des membres du Comité de Direction, en place depuis près de 10 ans

