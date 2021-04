Amiante: décision attendue pour les 1.200 cas du dossier Renault Trucks

C'est l'un des plus gros dossiers de l'histoire des prud'hommes: 1.200 salariés, anciens et actuels, de Berliet, RVI, Iveco et Renault Trucks en région lyonnaise espèrent qu'un préjudice d'anxiété, lié à la présence d'amiante sur leurs lieux de travail, leur sera reconnu jeudi.