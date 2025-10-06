Amgen vendra son médicament contre le cholestérol avec 60 % de réduction directement aux consommateurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le médicament coûtera 239 dollars par mois via le portail

*

Cette mesure fait suite à l'avertissement de Trump en juillet

*

Les laboratoires pharmaceutiques sont soumis à des pressions pour s'aligner sur les prix plus bas pratiqués dans d'autres pays

(Ajout de l'annonce de GoodRx au paragraphe 7) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a lancé lundi la vente directe aux consommateurs américains de son médicament contre le cholestérol Repatha à un prix réduit, devenant ainsi la dernière société pharmaceutique à répondre aux pressions politiques américaines pour réduire les prix des médicaments.

Le médicament injectable, dont les ventes se sont élevées à 2,2 milliards de dollars l'année dernière, aura un prix mensuel de 239 dollars, soit près de 60 % de moins que son prix de liste actuel aux États-Unis, a déclaré l'entreprise. Ce prix correspond au prix le plus bas qu'elle reçoit actuellement dans tous les pays économiquement développés.

Amgen précise que le nouveau programme est ouvert aux patients américains éligibles, y compris ceux qui ne sont pas assurés ou qui préfèrent payer leurs médicaments au comptant. Il n'est toutefois pas prévu de traiter la couverture d'assurance pour les achats effectués par l'intermédiaire du portail destiné aux consommateurs, qui s'appellera AmgenNow.

Aux États-Unis, peu de personnes paient leurs médicaments de prescription en liquide. La plupart d'entre eux ont une assurance - commerciale ou publique comme Medicare - qui leur facture un ticket modérateur fixe ou un pourcentage du coût du médicament. Les assureurs reçoivent généralement des remises ou des rabais directement des fabricants de médicaments, ce qui permet d'abaisser les coûts bien en dessous des prix de liste.

Pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, les fabricants de médicaments proposent souvent des programmes de médicaments gratuits ou à prix réduit.

Pour maîtriser le coût des médicaments onéreux, les régimes d'assurance peuvent exiger des médecins qu'ils demandent une autorisation pour une nouvelle prescription ou qu'ils essaient d'abord des médicaments plus anciens. Les personnes qui achètent leurs médicaments par l'intermédiaire d'AmgenNow ne seront pas soumises à ces exigences, a déclaré Amgen.

Par ailleurs, la société de télésanté GoodRx GDRX.O a déclaré lundi qu'elle avait collaboré avec Amgen pour proposer le Repatha au prix de 239 dollars par l'intermédiaire de sa plateforme dans plus de 70 000 pharmacies aux États-Unis.

Amgen a été l'une des 17 grandes sociétés pharmaceutiques qui ont reçu une lettre du président Donald Trump en juillet exigeant qu'elles fassent payer aux patients américains le même prix qu'aux habitants d'autres pays à revenu élevé, qu'elles créent des canaux de distribution directe aux consommateurs et qu'elles augmentent les investissements aux États-Unis. Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque.

En réponse, Pfizer a accepté la semaine dernière de réduire les prix des médicaments sur ordonnance pour Medicaid, qui couvre les personnes à faible revenu, afin de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués à l'étranger, et a déclaré qu'il lancerait des ventes directes aux consommateurs pour une poignée de ses médicaments.

Pfizer a également déclaré qu'elle offrirait le prix de la nation la plus favorisée pour les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis, et M. Trump a indiqué que d'autres fabricants de médicaments suivraient cet exemple.

L'administration Trump a indiqué qu'elle prévoyait de lancer, probablement au début de l'année prochaine, un site web appelé TrumpRx qui aidera les consommateurs à rechercher un médicament pour voir s'ils peuvent l'acheter directement auprès de son fabricant. Amgen a déclaré que son portail serait accessible via TrumpRx.

Le fabricant de médicaments, basé à Thousand Oaks, en Californie, a déclaré qu'il avait l'intention d'ajouter ultérieurement d'autres médicaments à AmgenNow.

Le Repatha cible la PCSK9, une protéine qui maintient le "mauvais" cholestérol LDL dans le sang, et aide les personnes qui ne bénéficient pas des anciennes statines, qui bloquent la production de cholestérol LDL par le foie.

La semaine dernière, Amgen a déclaré qu'une grande étude a révélé que le Repatha, qui a été approuvé par les régulateurs en 2015, réduisait le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, y compris la mort, chez les personnes sans antécédents de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

D'autres sociétés, dont Merck MRK.N , développent des médicaments PCSK9 par voie orale .