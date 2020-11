AMGEN : résultats encourageants contre l'asthme

(AOF) - Le Covid n'empêche pas les laboratoires de travailler sur d'autres maladies. Amgen et son partenaire britannique AstraZeneca ont annoncé que leur traitement expérimental contre l'asthme sévère et non contrôlé, le tezepelumab avait atteint son objectif principal dans une étude de phase III. En effet, le médicament a permis de réduire de manière significative l'ampleur des crises.

AOF - EN SAVOIR PLUS