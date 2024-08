Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amgen: resserrement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mardi soir, le groupe de santé Amgen a fait part d'un resserrement de ses principales fourchettes-cibles annuelles, par rapport à ses estimations présentées il y a trois mois.



Pour l'ensemble de l'année 2024, il s'attend désormais à un BPA ajusté (non GAAP) entre 19,10 et 20,10 dollars (et non plus de 19 à 20,20 dollars) et à des revenus entre 32,8 et 33,8 milliards de dollars (et non plus de 32,5 à 33,8 milliards).



'Grâce à un portefeuille solide et équilibré de produits sur le marché et à un pipeline qui progresse rapidement, nous sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance attractive à long terme', commente son PDG Robert A. Bradway.



Au titre du deuxième trimestre 2024, Amgen a dévoilé un BPA ajusté en diminution de 1% à 4,97 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en recul de 4,4 points à 48,2% pour des revenus en augmentation de 20% à 8,4 milliards.





