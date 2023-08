Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen: hausse de 8% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Amgen a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en augmentation de 8% à cinq dollars tout rond pour son deuxième trimestre, malgré une marge d'exploitation non-GAAP en baisse de 0,5 point à 52,6% sous l'effet d'une hausse des charges d'exploitation.



Le groupe de biotechnologies a enregistré une augmentation des revenus de 6% à sept milliards de dollars, en raison d'une croissance de 11% des volumes de produits vendus, partiellement contrebalancée par une légère baisse des prix et des effets de change.



Pour 2023, Amgen indique prévoir un BPA non GAAP entre 17,80 et 18,80 dollars, ainsi que des revenus entre 26,6 et 27,4 milliards, sans tenir compte de l'acquisition d'Horizon Therapeutics dont la finalisation est attendue vers la mi-décembre.





