Amgen : hausse de 5% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Amgen a publié mardi soir au titre des trois derniers mois de 2020 un BPA ajusté en hausse de 5% à 3,81 dollars, soit bien davantage que le consensus de marché, et un profit opérationnel ajusté en progression de 4% à 2,73 milliards. Les revenus du laboratoire biopharmaceutique se sont accrus de 7% à 6,63 milliards de dollars, avec une croissance de 13% des volumes de produits en dépit du déclin de produits matures sous l'effet de la concurrence de biosimilaires et de génériques. Affichant ainsi sur l'ensemble de 2020 un BPA ajusté en hausse de 12% à 16,60 dollars et des revenus en croissance de 9% à 25,4 milliards, Amgen anticipe pour 2021, des fourchettes cibles allant respectivement de 16 à 17 dollars et de 25,8 à 26,6 milliards.

