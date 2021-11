Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen : hausse de 11% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Amgen annonce un chiffre d'affaires de 6,7 Mds$ au titre du 3e trimestre 2021, soit une hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. Le spécialiste états-unien de l'industrie des biotechnologies médicales présente un EBIT ajusté de 3,4 Mds$, et un bénéfice net ajusté de 2,6 Mds$, deux chiffres en hausse de 8% par rapport au 3e trimestre 2020. Le BPA ajusté ressort ainsi à 4,67 dollars, en hausse de 11% en un an. Pour l'exercice 2021, Amgen anticipe désormais un chiffre d'affaires total compris entre 25,8 et 26,2 milliards de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté de 16,5 à 17,1 dollars.

