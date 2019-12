Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen : hausse de 10% du dividende trimestriel Cercle Finance • 12/12/2019 à 10:40









(CercleFinance.com) - Amgen annonce que son conseil d'administration a décidé une hausse de 10% de son dividende trimestriel pour le fixer à 1,60 dollar par action. Il sera mis en paiement le 6 mars prochain au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 14 février 2020. Par ailleurs, le groupe américain de biotechnologies a indiqué que la Commission européenne a autorisé la commercialisation de son Evenity (romosozumab) pour traiter l'ostéoporose sévère chez les femmes post-ménopausées avec risque élevé de fractures.

Valeurs associées AMGEN NASDAQ +0.07%