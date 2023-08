Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen: données de phase II positives pour l'olpasiran information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - Amgen a annoncé samedi des données positives de l'analyse finale de l'étude de phase II OCEAN(a)-DOSE sur son olpasiran, lors de la session scientifique de dernière minute de la réunion annuelle de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Amsterdam.



Au cours de la période de prolongation hors traitement, l'olpasiran a démontré un effet durable sur la réduction de la Lp(a) (ou lipoprotéine A) près d'un an après la dernière dose, et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été relevé.



'Dans le monde entier, des millions de personnes courent un risque accru d'événements cardiovasculaires en raison de niveaux élevés de Lp(a). Malheureusement, il n'y a pas de médicaments approuvés', a déclaré Paul Burton, SVP et médecin en chef chez Amgen.



De plus, au cours de la période de traitement, l'olpasiran a fait preuve d'une réduction dépendante de la dose de l'OxPL-apoB (phospholipides oxydés sur apoB-100) pro-athérogénique, un biomarqueur clé fortement associé à l'athérosclérose.





