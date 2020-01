Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 31/01/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le laboratoire biopharmaceutique Amgen a publié au titre des trois derniers mois de 2019 un BPA ajusté en hausse de 6% à 3,64 dollars, soit environ 25 cents de plus que le consensus de marché, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 4% à 2,6 milliards. La marge correspondante s'est ainsi contractée de 0,7 point à 44,6% pour des revenus qui se sont tassés de 1% à 6,2 milliards de dollars, reflétant toujours l'impact de la concurrence des bio-similaires et génériques face aux produits clés. Affichant ainsi sur l'ensemble de 2019 un BPA ajusté en hausse de 3% à 14,82 dollars, dépassant ainsi largement sa fourchette cible d'il y a trois mois (14,20 à 14,45 dollars), il l'anticipe entre 14,85 et 15,60 dollars pour 2020.

Valeurs associées AMGEN NASDAQ -0.44%