Amgen: augmentation du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Amgen a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration d'augmenter son dividende trimestriel à 2,25 dollars par action pour le premier trimestre 2024. Il sera mis en paiement le 7 mars au profit des actionnaires inscrits au 16 février prochain.



'Il s'agit de la 12e année consécutive qu'Amgen augmente son dividende, alors qu'il continue d'investir dans l'innovation et de réduire son endettement', souligne le groupe de biotechnologie, qui a versé un dividende trimestriel de 2,13 dollars par action cette année.





