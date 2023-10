Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen: augmentation de 6% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Amgen publie au titre du troisième trimestre 2023 un BPA non-GAAP en augmentation de 6% à 4,96 dollars, malgré une marge d'exploitation non-GAAP en retrait de 0,5 point à 52% pour des revenus en croissance de 4% à 6,9 milliards de dollars.



Le groupe de biotechnologies a vu ses ventes de produits s'accroitre de 5%, stimulées par une croissance de 11% des volumes soutenue par des croissances à deux chiffres pour ses produits Blincyto, Evenity, Repatha et Nplate.



Pour l'ensemble de l'année 2023, Amgen prévoit désormais un BPA non-GAAP entre 18,20 et 18,80 dollars (et non plus de 17,80 à 18,80 dollars), ainsi que des revenus de l'ordre de 28 à 28,4 milliards (et non plus de 26,6 et 27,4 milliards).





