Amgen: augmentation de 26% du BPA au 4e trimestre

Cercle Finance • 08/02/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Amgen a publié lundi soir un BPA non GAAP en augmentation de 26% au titre du quatrième trimestre 2021, pour s'établir à 4,36 dollars, et une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,7 points de pourcentage, à 47,8%.



Les revenus totaux du groupe de santé ont augmenté de 3% à 6,8 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des revenus provenant de la collaboration de fabrication avec Eli Lilly sur la Covid-19, tandis que ses ventes de produits ont diminué de 1%.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Amgen a ainsi réalisé un BPA ajusté en croissance de 6% à 17,10 dollars pour l'ensemble de l'exercice, en raison de l'augmentation des revenus de 2% à 26 milliards malgré des ventes de produits stables.





