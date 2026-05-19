 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amgen annonce le départ à la retraite de son directeur financier Peter Griffith et nomme Dittrich pour lui succéder
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son directeur financier, Peter Griffith, allait prendre sa retraite et que Thomas Dittrich lui succéderait.

Valeurs associées

AMGEN
330,7500 USD NASDAQ +1,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,93 +1,13%
CAC 40
7 981,76 -0,07%
NOVACYT
0,704 +35,12%
NANOBIOTIX
38,48 -9,93%
TOTALENERGIES
79,79 -0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank