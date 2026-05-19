Amgen annonce le départ à la retraite de son directeur financier Peter Griffith et nomme Dittrich pour lui succéder

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Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son directeur financier, Peter Griffith, allait prendre sa retraite et que Thomas Dittrich lui succéderait.