AMGEN a relevé ses objectifs annuels

(AOF) - Amgen a relevé ses prévisions annuelles dans le sillage du rachat du traitement du psoriasis Otezla de Celgene pour 13,4 milliards de dollars. La biotech américaine table désormais sur un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 14,5 et 14,7 dollars, contre entre 14,2 et 14,45 dollars auparavant. Le consensus le donne à 14,42 dollars. Le chiffre d'affaires est attendu entre 23,1 et 23,3 milliards, contre entre 22,8 et 23,3 milliards auparavant. Wall Street vise 23 milliards.