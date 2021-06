AMF : nomination de Jérôme Reboul en tant que secrétaire général adjoint

(AOF) - Jérôme Reboul, en poste actuellement à la Direction générale du Trésor, rejoindra l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er juillet 2021, en qualité de secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la régulation et des affaires internationales (DRAI). Il succèdera à Natasha Cazenave qui a quitté l'AMF le 1er juin pour assurer la direction exécutive de l'autorité européenne de régulation, l'ESMA.

Jérôme Reboul est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, titulaire d'une thèse en économie obtenue à l'Université de Toulouse et d'un Mastère d'affaires publiques de l'École nationale des Ponts et Chaussées.

En juin 2016, il est nommé directeur adjoint de la direction Participation, services et finances au sein de l'Agence des participations de l'État. Et depuis août 2017, il occupe le poste de sous-directeur en charge des banques au sein de la Direction du Trésor.