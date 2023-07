AMF : intérêt croissant des Français pour la finance durable

(AOF) - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu publics les derniers chiffres de son enquête biannuelle, qui montre un intérêt croissant des Français pour la finance durable. Deux tiers des Français accordent de l’importance aux enjeux de développement durable, y compris dans leurs choix d’épargne, selon l’étude réalisée en avril 2023 par l’institut OpinionWay, auprès d’un échantillon de 2 000 personnes. 54 % disent les prendre en compte dans ce contexte et 75 % considèrent l’impact des placements sur l’environnement comme un sujet important.

Dans l'ensemble, la notoriété de cet univers financier s'est améliorée : les sondés sont 57 % en mesure de définir ce que sont des placements durables (+5 points), 50 % à connaître au moins de nom l'investissement socialement responsable ou ISR (+3 points), 49 % les critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ou ESG (+5 points).

Si les trois premiers critères de choix d'un placement demeurent la sécurité, la rentabilité et la disponibilité, 44 % des Français pensent que les placements durables ou responsables sont " intéressants " comme en 2021.

L'étude montre un écart générationnel important : ils sont 58 % chez les moins de 35 ans et même 61 % chez les 18-24 ans, une tendance en nette hausse. Les moins de 35 ans sont aussi plus nombreux (42 %) à avoir une bonne image de ce type de placements que les plus de 65 ans (24 %) et à envisager d'y placer à court ou moyen terme une partie de leur épargne (44 %, contre 15%).