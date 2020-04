AMF et ACPR mettent en garde contre les arnaques au Forex et aux crypto-actifs

(AOF) - L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France, sans y être autorisés, par la voie de leur site Internet, des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs. Les deux organismes ont récemment identifié 17 sites frauduleux supplémentaires. La liste complète et mise à jour des sites non autorisés est disponible sur le site de l'AMF. Les prestataires autorisés sont répertoriés sur www.regafi.fr et www.orias.fr.