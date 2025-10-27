American Water Works rachète Essential Utilities dans le cadre d'une opération de 12 milliards de dollars

American Water Works AWK.N va racheter Essential Utilities WTRG.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 12,3 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les deux sociétés ont déclaré lundi que la valeur de marché de l'entreprise combinée était d'environ 63 milliards de dollars, dette comprise, sur la base des cours de clôture des actions vendredi.

Les actionnaires d'Essential obtiendront 0,305 action d'American Water pour chaque action d'Essential qu'ils possèdent à la clôture de l'opération, prévue pour la fin du premier trimestre 2027.

Les entreprises estiment que la fusion augmentera le bénéfice par action d'American Water au cours de la première année suivant la clôture de l'opération.

"En joignant nos forces à celles d'Essential, l'échelle et l'efficacité opérationnelle accrues de l'entreprise combinée soutiendront l'investissement continu dans nos infrastructures essentielles", a déclaré le directeur général d'American Water, John Griffith.

À la clôture de vendredi, la capitalisation boursière d'American Water Works s'élevait à 27,62 milliards de dollars, tandis que celle d'Essential Utilities était évaluée à 11,56 milliards de dollars.