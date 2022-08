American International Group: un bénéfice supérieur aux prévisions

(AOF) - American International Group (AIG) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché, la hausse des souscriptions ayant compensé la dégradation des performances de son portefeuille d'investissement. Le résultat net de la société s'élève à 3,028 milliards de dollars, soit 3,78 dollars par action, à comparer aux 91 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action, enregistrés au deuxième trimestre de l'année dernière.

Son bénéfice ajusté ressort à 0,98 milliard de dollars, soit 1,19 dollar par action, pour la période, les analystes s'attendant à ce que la société gagne 1,10 dollar par action, selon les chiffres compilés par Thomson Reuters.

Peter Zaffino, président-directeur général d'AIG, s'est félicité de ses performances : "AIG a connu un autre excellent trimestre. L'assurance générale a enregistré des résultats exceptionnels et l'assurance vie et retraite a de nouveau affiché une solide performance, compte tenu des importants vents contraires du marché au deuxième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.