American Express : une entrée au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé aujourd'hui l'élection de Charles Phillips au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er décembre 2020. Charles Phillips est actuellement co-fondateur et associé directeur de Recognize, une société d'investissement et de transformation technologique. Auparavant, il a aussi occupé les fonctions de président du conseil d'administration et directeur général d'Infor, Inc., et travaillé huit années chez Oracle Corp., en tant que co-président. Ancien capitaine des US Marines Corps, Charles Phillips a également occupé le fauteuil de directeur général de Morgan Stanley de 1994 à 2003. Le magazine Black Enterprise l'a également nommé comme l'un des 50 meilleurs Afro-Américains de Wall Street en 2002.

