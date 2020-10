Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : un milliard de dollars pour la diversité Cercle Finance • 29/10/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - American Express a annoncé jeudi qu'il allait investir un milliard de dollars en vue d'assurer une meilleure diversité au sein de ses équipes, mais aussi chez ses fournisseurs et ses partenaires. L'émetteur de cartes de crédit dit vouloir parvenir à une représentation 'plus équilibrée' à tous les niveaux de l'entreprise, une aspiration qui va devoir le conduire à recruter davantage de salariés au sein des communautés afro-américaine et latino. A la fin de l'année dernière, les salariés noirs/afro-américains ne représentaient que 12,5% de ses équipes aux Etats-Unis, tandis que les hispaniques composaient 12,9% des effectifs. Au niveau de la parité hommes-femmes, AmEx fait figure de meilleur élève, puisque plus de 50% de ses salariés mondiaux étaient des femmes. American Express s'est également engagé ce jeudi à doubler les dépenses réalisées auprès de fournisseurs américains issus de minorités, en leur consacrant 750 millions de dollars d'ici à la fin 2024. Les entrepreneurs noirs bénéficieront, à eux seuls, d'une enveloppe d'au moins 100 milliards. Le groupe financier prévoit par ailleurs d'améliorer l'accès au financement de quelque 250.000 PME américaines détenues par des chefs d'entreprise noirs.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE -0.68%