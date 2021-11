American Express : partenariat avec Save the Children UK

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP26, American Express annonce de nouvelles initiatives climatiques, notamment un partenariat avec Save the Children UK pour aider à lutter contre l'impact du changement climatique sur les populations les plus vulnérables d'Asie et d'Afrique.

Dans ce cadre, la Fondation American Express accorde une subvention de 600.000 dollars à Save the Children UK pour soutenir son programme Adolescent Skills for Successful Transition, et financer le développement de son pipeline Green Climate Fund.

De plus, American Express a rejoint la Coalition Clean Skies for Tomorrow du Forum économique mondial, qui se concentre sur la transition vers des carburants d'aviation durables, ainsi que le Global Future Council on Sustainable Tourism.