American Express : nouvelle nomination au Board

(CercleFinance.com) - American Express annonce avoir nommé l'ancienne cadre de Capital One, Lynn Pike, à son conseil d'administration.

Lynn Pike, qui a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, était auparavant présidente de Capital One Bank, et ce jusqu'en décembre 2011. Avant encore, elle a occupé des postes de direction dans des banques régionales et nationales, notamment Bank of America, Wells Fargo et Fleet Boston.

Cette nomination sera effective au 1er janvier 2020.