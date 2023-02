Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: nouveau partenariat avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - L'émetteur américain de cartes de crédit American Express a annoncé jeudi qu'il allait consolider sa relation de longue date avec Microsoft en proposant une suite d'outils destinés aux voyages d'affaires.



La première solution sur laquelle les deux groupes comptent travailler portera sur l'association des technologies 'cloud' et d'intelligence artificielle pour la gestion des notes de frais.



L'idée est d'automatiser la saisie manuelle des relevés de dépenses, ainsi que leur approbation, avec l'objectif de faciliter les rapprochements entre équipes et le remboursement comptables des frais engagés.



Concrètement, lorsqu'un utilisateur d'une carte d'entreprise American Express aura recours à sa carte, il aura la possibilité de transmettre une version numérique de son relevé qui sera ensuite traitée par une intelligence artificielle qui lui assignera un risque: vert pour une approbation immédiate, jaune pour une transaction restant à finaliser et rouge pour une opération refusée, par exemple en raison de soupçons de fraude.





