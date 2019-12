Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express : nomination d'un CCO chez GBT pour 2020 Cercle Finance • 09/12/2019 à 15:10









(CercleFinance.com) - American Express Global Business Travel (GBT), coentreprise d'American Express spécialisée dans la gestion des voyages d'affaires, annonce la nomination d'Andrew Crawley au poste de chief commercial officer (CCO). Prenant ses fonctions à compter du 1er avril 2020, il sera basé à Londres. Andrew Crawley est actuellement PDG d'Avios Group, une société détenue par International Airlines Group (IAG) dont il est également membre du comité de direction. Sa prise de poste sera concomitante chez GBT au départ de son président, Philippe Chérèque, qui quittera ses fonctions le 31 mars pour rejoindre Certares, fond dirigeant un groupe de capital-investissement qui détient 50% du capital de GBT.

Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE 0.00%