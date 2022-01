Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: le titre se distingue, BofA est à l'achat information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - American Express signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones mercredi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation de BofA, passé à l'achat sur le titre de l'émetteur de cartes de crédit.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker salue les 'solides' résultats trimestriels dévoilés hier par le groupe de services financiers, mais surtout la révision à la hausse de ses perspectives de long terme.



'Les investissements réalisés par American Express pendant la pandémie, que se soit au niveau de la rétention de ses membres comme des acquisitions, commencent à porter leurs fruits, ce qui devrait permettre d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires et le levier opérationnel à court et moyen termes', explique-t-il.



D'après BofA, pour lequel les titres American Express sont appelés à se revaloriser, il existe un potentiel haussier de 19% jusqu'à son nouvel objectif de cours, établi à 204 dollars.



Peu avant 11h00 (heure de New York), l'action AmEx progressait de 2,2% tandis que le Dow Jones avançait de 0,7%.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS Euronext Paris 0.00% AMERICAN EXPRESS NYSE +1.62%