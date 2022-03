Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Express: le dividende trimestriel accru de 20% information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 15:45









(CercleFinance.com) - American Express a annoncé jeudi un relèvement de 20% du montant de son dividende trimestriel, qui va être porté de 43 à 52 cents par action ordinaire.



Dans un bref communiqué, le géant américain des cartes de crédit précise que ce coupon sera versé le 10 mai prochain aux actionnaires enregistrés en date du 8 avril.



Malgré cette annonce, l'action Amex a ouvert en baisse de 2,2% jeudi matin à la Bourse de New York.





