American Express : le conseil d'administration se féminise

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé mardi la nomination de la cadre dirigeante américaine Lisa Wardell au sein de son conseil d'administration, une instance qui comptera désormais un quart de femmes. Lisa Wardell est depuis 2016 la directrice générale d'Adtalem, un groupe d'enseignement supérieur pour lequel elle a récemment conclu une série d'acquisitions. Elle est notamment à l'origine du rachat d'ACAMS, une organisation internationale dédiée à la formation des professionnels de la lutte contre le crime financier, explique le spécialiste des cartes de crédit. Avec sa nomination, le conseil d'administration d'AmEx comptera désormais quatre administratrices, dont la française Anne Lauvergeon, sur un total de 16 sièges.

