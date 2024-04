Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: hausse de 39% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - American Express publie un BPA en hausse de 39% à 3,33 dollars pour le premier trimestre 2024, pour des revenus en progression de 11% à 15,8 milliards de dollars, 'reflétant ses tendances positives observées dans ses activités au cours des dernières années'.



Le groupe de solutions de paiement précise que les dépenses totales de ses titulaires de cartes ont augmenté de 7% hors effets de change, dont des hausses de 8% aux Etats-Unis et de 13% à l'international hors effets de change.



Pointant aussi une accélération séquentielle des nouvelles acquisitions de cartes à 3,4 millions sur le trimestre, American Express continue de viser un BPA de 12,65 à 13,15 dollars et une croissance des revenus de 9 à 11% pour l'ensemble de 2024.





