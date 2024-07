Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: fourchette-cible de BPA relevée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, American Express indique relever sa fourchette-cible de BPA pour l'ensemble de 2024 à entre 13,30 et 13,80 dollars, au lieu de 12,65 à 13,15 dollars, pour une croissance des revenus toujours attendue de 9 à 11%.



Sur son deuxième trimestre, le groupe de solutions de paiement a engrangé un BPA en hausse de 44% à 4,15 dollars en données publiées, dopé par un gain après impôt sur la vente d'Accertify, sans lequel son BPA ajusté a progressé de 21% à 3,49 dollars.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont atteint un sommet historique de 16,3 milliards de dollars, en croissance de 8% sur un revenu d'intérêt net plus élevé, des dépenses de détenteurs de cartes accrues et des commissions sur cartes toujours en forte hausse.





