American Express fait mieux qu'attendu au troisième trimestre

(AOF) - American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs à la faveur d’importantes reprises de provisions et de la forte croissance de l’activité. Au troisième trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net de 1,83 milliard de dollars, soit 2,27 dollars par action contre respectivement 1,07 milliard de dollars et 1,30 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action est ressorti nettement au-dessus du consensus IBES de 1,80 dollar. Ses revenus ont bondi de 25% à 10,93 milliards de dollars.

American Express a bénéficié de reprises de provisions à hauteur de 393 millions de dollars en raison de l'amélioration des perspectives macroéconomiques au cours du trimestre, et de la bonne performance du crédit.

Cette année, il vise un bénéfice par action situé entre 8,90 euros et 9,50 euros.