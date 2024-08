Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: en baisse, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - American Express cède près de 3% à New York après que Bank of America a annoncé passer de 'achat' à 'neutre' sur le titre, tout en maintenant un objectif de cours à 63 euros.



Dans une note de recherche, le broker explique que la prime de valorisation sur laquelle se traite en Bourse l'émetteur de cartes de crédit mérite plus qu'une simple bonne capacité d'exécution au vu du ralentissement actuel de la consommation.



Le courtier explique désormais percevoir un potentiel haussier plus limité dans un contexte de faible croissance des dépenses des clients du groupe de services financiers.



BofA fait en effet valoir que les dernières enquêtes portant sur les dépenses des consommateurs s'avèrent sans grand éclat, ce qui signifie selon lui que la croissance du chiffre d'affaires d'AmEx devrait ressortir dans le bas de l'intervalle visé par le groupe, qui va de 9% à 11% cette année.



Dans l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de la croissance, le professionnel dit préférer des titres plus exposés au secteur du crédit, tels que Capital One, chez lesquels il dit envisager davantage de potentiel en termes de revalorisation des multiples.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS 244,47 USD NYSE -3,36%