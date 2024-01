Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Express: dividende relevé avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, American Express indique prévoir d'augmenter de 17% son dividende trimestriel pour le porter à 0,70 dollar par action, à compter de celui qui sera versé au titre du premier trimestre 2024.



Sur les trois derniers mois de 2023, il a vu son BPA s'accroitre de 27% à 2,62 dollars, pour des revenus nets de dépenses d'intérêt en augmentation de 11% à 15,8 milliards, et malgré des provisions pour pertes sur crédit en hausse de 40% à 1,44 milliard.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2023 un BPA de 11,21 dollars et une croissance de 14% de ses revenus, le groupe de cartes de crédit indique viser des fourchettes-cibles allant respectivement de 12,65 à 13,15 dollars et de 9 à 11% pour 2024.





